مصدر طبي فلسطيني : المحرر الغضنفر أبو عطوان في تحسن مستمر

الوكيل الإخباري - قال نائب المدير الطبي في المستشفى الاستشاري العربي في فلسطين الدكتور، خليل كريم، اليوم السبت، إن الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان بحالة صحية جيدة، وفي تحسن مستمر، وسيغادر المستشفى خلال أيام.

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وأضاف كريم في تصريحات صحافية ، انه تم تشكيل طاقم مختص مكون من جهاز هضمي، وكلى، وغدد، وباطني، وتخدير، وتغذية، وعناية مكثفة لمتابعة وضعه الصحي، وذلك تجنبا لحدوث ما يسمى بمتلازمة إعادة التغذية التي قد تحدث مع أبو عطوان، نتيجة عودته للأكل بعد انقطاع، الأمر الذي قد يحدث تغييرات مفاجئة وخطيرة في الجسم.



وأكد أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة، وقد استطعنا تجاوز حالة الجفاف التي كان يعاني منها أبو عطوان خلال فترة إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 65 يوما، بعد إعطائه العلاج اللازم، مشيرا إلى أن كافة فحوصاته التي أجريت له جاءت مبشرة، وتؤكد أنه يتماثل للشفاء خلال الفترة القليلة المقبلة.



يذكر أن الأسير الغضنفر (28 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، قد وصل إلى المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان برام الله، أول أمس الخميس، بعد انتزاعه قرارا بإبطال أمر الاعتقال الإداري، في أعقاب إضرابه طول هذه الفترة.

المصدر : وفا