السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

ضبط مركبة تسير بسرعة 252كم/ساعة على الصحراوي

مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود

اخماد 241 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السبت، 03-06-2023 12:41 م

مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود

دقة


الوكيل الإخباري -قُتل جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي واستشهد مصري، صباح السبت، في عمليتي إطلاق نار واشتباك على الحدود بين الكيان الإسرائيلي ومصر.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن "حدثًا أمنيًا وقع في منطقة اللواء الإقليمي فاران؛ أدى لمقتل جندي ومجندة نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود مع مصر".

اضافة اعلان


وأشار إلى أن جيش الاحتلال يُحقق في ملابسات الحدث، ويجري أعمال تمشيط في المنطقة.


وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم عن إصابة جنديين في عملية إطلاق نار على الحدود مع مصر، قبل أن يعود بعد نحو ساعة للحديث عن تجدد الاشتباكات قرب المنطقة.


وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته قتلت خلال الحدث الثاني مسلحًا تمكّن من الدخول إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود مع مصر أثناء تبادل إطلاق نار.


وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن مسلحًا فتح النار على قوة من الجيش في منطقة الحدث الأول، ويتم التحقيق في علاقته بالهجوم السابق.


وعلى أثر ذلك، عقد وزير جيش الاحتلال "يوآف جالانت" جلسة تقييم للوضع مع رؤساء المنظومة الأمنية.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ش

فلسطين .. الشرطة البحرية تزود مراكب صيادي غزة بأجهزة تتبع

اح

إصابة جنود إسرائيليين بإطلاق نار على الحدود المصرية

قبض

الشرطة الفلسطينية: مجهولون يسرقون ذهب في الخليل

احتلال جزاج

الاحتلال يغلق حاجز في نابلس

احتلال

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل في رام الله

اسعاف فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

أخبار متعلقة
طط

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال

ظظ

الاحتلال يستدعي خطيب "الأقصى" للتحقيق

تغ

غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق المغازي

احتلال 5

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من جنين

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 4 شبان من مناطق متفرقة في رام الله والبيرة