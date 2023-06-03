مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود

الوكيل الإخباري -قُتل جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي واستشهد مصري، صباح السبت، في عمليتي إطلاق نار واشتباك على الحدود بين الكيان الإسرائيلي ومصر.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن "حدثًا أمنيًا وقع في منطقة اللواء الإقليمي فاران؛ أدى لمقتل جندي ومجندة نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود مع مصر".

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وأشار إلى أن جيش الاحتلال يُحقق في ملابسات الحدث، ويجري أعمال تمشيط في المنطقة.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم عن إصابة جنديين في عملية إطلاق نار على الحدود مع مصر، قبل أن يعود بعد نحو ساعة للحديث عن تجدد الاشتباكات قرب المنطقة.



وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته قتلت خلال الحدث الثاني مسلحًا تمكّن من الدخول إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود مع مصر أثناء تبادل إطلاق نار.



وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن مسلحًا فتح النار على قوة من الجيش في منطقة الحدث الأول، ويتم التحقيق في علاقته بالهجوم السابق.



وعلى أثر ذلك، عقد وزير جيش الاحتلال "يوآف جالانت" جلسة تقييم للوضع مع رؤساء المنظومة الأمنية.







وفا