الاحتلال يستدعي خطيب "الأقصى" للتحقيق

الوكيل الاخباري - استدعى الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه في معتقل المسكوبية بالقدس الغربية المحتلة.

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وأكد الشيخ صبري أن الاستدعاء الذي سلمه له الاحتلال الإسرائيلي،جاء لدوره في نصرة القدس والمسجد الأقصى بهدف "تكميم الأفواه"، مشددا على ضرورة إعلاء الصوت الفلسطيني ليصل إلى العالم بأسره.



وأوضح صبري في بيان أن هذه ليست المرة الأولى، فبين الفينة والأخرى يتم استدعاؤه من أجل التحقيق معه، بتهمة "التحريض" وإلقاء خطب الجمع والتصريحات الصحفية، مشيرا إلى أن هذه هي سياسة الاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين، في محاولة منه لتكميم الأفواه وإخماد الصوت الفلسطيني. "نحن نتكلم بحقنا الشرعي ولا تراجع عنه".



ودعا الجماهير الفلسطينية في القدس والضفة الغربية والداخل، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه، دفاعا عن المسجد وحمايته من مخططات الاحتلال.



وقال المحامي خالد زبارقة، الموكل بالدفاع عن الشيخ صبري في بيان، إن استدعاء خطيب الأقصى للتحقيق صباح اليوم، يأتي على خلفية تصريحاته ونشاطاته وخطبه بشأن المسجد والقدس، والثوابت الوطنية والدينية.



وأوضح أن الجماعات اليهودية المتطرفة، التي أصبحت جزءا من حكومة الاحتلال اليمينية، تمارس ضغوطا على الشيخ صبري وتلاحقه، بهدف إسكات صوته المدافع عن القدس والأقصى، ومنع وصول خطابه وتصريحاته إلى أبناء شعبنا الفلسطيني.

ويعد الشيخ صبري (85 عاما) أحد الشخصيات الاعتبارية في القدس، ومرجعا دينيا مهما، وهو رئيس الهيئة الإسلامية العليا في المدينة، وينشط بدور ديني واجتماعي، ودأب على فضح مخططات الاحتلال ضد المسجد الأقصى والقدس.

وأكد زبارقة أن "استدعاء الشيخ صبري يدلل على تبني شرطة الاحتلال ومخابراته وجهات التنفيذ، وجهة نظر الجماعات اليهودية المتطرفة وحملتها التحريضية ضد خطيب الأقصى".



وأضاف، إن "الجماعات المتطرفة تحرض على قتل الشيخ صبري، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياته وصحته، كون التحريض على سمع المجموعات الإرهابية التي أصبحت تمارس الإرهاب المنظم بحق كل ما هو فلسطيني".



وأشار إلى أن الشيخ صبري يتعرض بشكل مباشر وباستمرار لملاحقة إسرائيلية تعسفية، محملا في الوقت نفسه، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صبري عدة مرات، وأبعدته عن المسجد الأقصى ومحيطه عدة أشهر، كما منعته من التواصل مع شخصيات فلسطينية من الداخل.



بترا