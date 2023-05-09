الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال

الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا أغلبهم أطفال ونساء ومدنيين عزل.

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واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها لساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق شعبنا، ومحاولة إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل.



وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعبنا، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.



وفا