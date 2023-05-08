الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من جنين

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي يعبد وبرقين في محافظة جنين بينهم أسير محرر.

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وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أسيد إبراهيم أبو بكر من يعبد، وعمار عبد الحكيم خلوف من برقين، بعد مداهمة منزلي ذويهما وسط مواجهات مع الأهالي.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني مهند توفيق أبو بكر من بلدة يعبد أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري.



وفي السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات بلدة قباطية وقريتي كفر قود وبئر الباشا، وسيرت آلياتها في الشوارع والأزقة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفا