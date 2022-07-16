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وسط ظروف صحية خطيرة.. المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما

السبت، 16-07-2022 09:06 ص

وسط ظروف صحية خطيرة.. المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما

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الوكيل الإخباري - يواصل المعتقلان رائد ريان وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهما الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

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ويعاني المعتقل ريان، الذي يواصل إضرابه لليوم الـ101 على التوالي، من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده.


والمعتقل ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو شمال غربي القدس، وهو معتقل إداري منذ 3/11/2021، صُدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علمًا أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن "الرملة".


وفي السياق نفسه، يواصل المعتقل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ15، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه.


إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علمًا أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".


وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.


ويقبع في معتقلات الاحتلال نحو 682 معتقلًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

 

صفا


 




 

 


 

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