وفاة طفل بشجار في القدس

الوكيل الاخباري - أكدت الشرطة الفلسطينية، يوم الأربعاء، أنها باشرت إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة طفل كان قد تعرض للضرب في شجار وقع قبل أيام في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات في تصريح صحفي "وردت إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة اليوم حول وفاة الطفل متأثراً بإصابته نتيجة تعرضه للضرب بأدوات حادة في الشجار ونقل على إثر ذلك للمشفى لتلقي العلاج وأعلن الأطباء اليوم عن وفاته".



وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بتحويل جثة الطفل لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

صفا