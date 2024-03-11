وقفات نسائية بالمغرب تضامنا مع المرأة الفلسطينية

الوكيل الاخباري - طالبت عشرات النساء المغربيات بحماية النساء الفلسطينيات -خاصة في غزة- مع استمرار الحرب على القطاع، وذلك خلال وقفات تضامنية بمدن الدار البيضاء (غرب) وأغادير (وسط) وطنجة (شمال).

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ونددت المشاركات في الوقفات -التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)- باستمرار قتل المدنيين -خاصة النساء والأطفال- في تحد لكل الأعراف والقوانين الدولية، ورفعن لافتات مساندة للمرأة الفلسطينية ومنددة بانتهاكات إسرائيل ضد المدنيين في غزة.



وطالبت المشاركات بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للحرب التي لم تستثن أحدا، وأشدن بصمود المرأة الفلسطينية وتضحياتها المستمرة رغم حجم الدمار.

