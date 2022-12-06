الثلاثاء 06-12-2022
الوكيل الاخباري

المواصفات تكشف نسبة الخطأ في القبانات التي تحمل شهادات معايرة

إضراب سائقي التطبيقات الذكية عن العمل اعتباراً من الغد

أبو عاقولة يحذر من تلف بضائع في الميناء بسبب إضراب الشاحنات

تفاصيل إصابة ضابط صف خلال مداهمة لتجار مخدرات في الشونة الجنوبية

امتحانات الشامل النظرية الأربعاء والنتائج مطلع الشهر القادم

أكثر من 41 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات الأردنية

النقل البري: مراجعة أجور النقل مطلع 2023

اجتماع نيابي حكومي حول المنح والقروض الجامعية الأسبوع المقبل

العسعس: نظام الفوترة سيسهل الحصول على الرديات

بعد تحذيرات من تدهور العلاقة مع الدوحة.. مستشار ألمانيا يهاتف أمير قطر

الثلاثاء، 06-12-2022 04:37 م

وقفة مساندة للأسرى المرضى والمعزولين في طولكرم

ayllF


الوكيل الإخباري-دعا المشاركون في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى في محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياستها العنصرية بحق الأسرى، وتوفير الحماية لهم.

اضافة اعلان


وأكدوا أن ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات وممارسات قمعية من عزل وإهمال طبي متعمد، يستلزم وقوف كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني معهم من خلال التضامن في الفعاليات ودعم صمودهم.


وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم ابراهيم النمر إن هناك أكثر من 600 أسير يعانون المرض، منهم 200 أسير مريض بأمراض مختلفة، و24 يعانون من السرطان وسط تقصير وإهمال طبي بحقهم، ومنهم الأسير عاصف الرفاعي الذي يعاني من سرطان القولون والغدد وهناك خطورة على حياته، وناصر أبو حميد ومعتصم رداد وموسى صوفان وخالد الشاويش وغيرهم.


وحذر من استمرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال عزل عدد من الأسرى دون أي مبررات، ومنهم الأسير محمد أبو ربيعة من طولكرم والمحكوم بالمؤبد 14 مرة، حيث جددت عزله شهرا إضافيا في عزل سجن جلبوع، في الوقت الذي يتوقع فيه مرور الأسرى بمرحلة خطيرة خاصة بعد تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة والتي يرأس فيها "الأمن الداخلي" المتطرف بن غفير والذي يستلم "مصلحة السجون"، مشيرا إلى أن الحركة الوطنية الأسيرة هددت باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال تم المساس بالأسرى.


وقال الأسير المحرر ربيع نايفة وهو نجل الأسير محمد نايفة الذي يقبع في عزل جلبوع، إن الاحتلال عزل والده بعد اعتقاله في السابع عشر من الشهر الماضي من المنزل، ثم مددت مصلحة سجون الاحتلال أمس الاثنين عزله لشهر إضافي، مشيرا إلى أن العائلة لا تعلم شيئا عن وضعه بسبب منعها من الزيارة.


وطالب المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالعمل على إيصال صوت الأسرى في كافة المحافل الدولية والضغط نحو رفع الظلم عنهم وإنقاذ حياتهم في ظل الظروف الصعبة التي تهدد حياتهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
y6G2J

الاحتلال يعتقل ثلاث فتيات من باحات "الأقصى"

05116286034005970045115318151020

الاحتلال يعتقل شابين من شعفاط ويمدد اعتقال خمسة فتية من سلوان

ك

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة الشهر الماضي

888888

الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية الفلسطينية المحتلة

شيرين

الجزيرة ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

0000

الأمن الفلسطيني يعلن اعتقال المطلوب الأخطر بجرائم السرقة في الخليل

أخبار متعلقة
احتلال 9

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من طولكرم

19_2022-637956426371480437-148

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

tvF0K

الاحتلال يحوّل أسيرة من طولكرم للاعتقال الإداري

60hYZ

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل حارس غرب سلفيت

احتلال8

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من نابلس