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الإثنين، 07-11-2022 09:35 ص

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 12 مواطنا من محافظة الخليل.

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وأفاد نادي الأسير في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت كلا من: خضر يوسف اسماعيل ماضي جوابرة، وراني محمد هديب، وعبيدة عماد الراعي، وقصي نايف البدوي، وعمار محمد محمود جوابرة، ومحمد إسماعيل أبو هنية، وبسام بنات ونجله آدم.


كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، عبد الكريم حلايقة ونجله أحمد، ومن بلدة بيت أمر شمالا اعتقلت إبراهيم أيمن عياد، ومن بلدة بيت كاحل غربا يزن عصافرة.

 

وفا


 




 

 


 

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