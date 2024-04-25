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الخميس، 25-04-2024 09:05 ص

1128 مستوطن ومتطرف اقتحموا الأقصى بثالث أيام عيد الفصح اليهودي

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الوكيل الإخباري-أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عدد المستوطنين الإسرائيليين المقتحمين للمسجد الأقصى صباح ثالث أيام عيد الفصح اليهودي وصل إلى 1128.

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وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح  اليهودي في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.


وعززت قوات الاحتلال من وجودها ودفعت بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي الذي يمتد لـ7 أيام.




 




 

 


 

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