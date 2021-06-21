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الإثنين، 21-06-2021 03:50 م

19 يوماً على إضراب الأسير جمال الطويل

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الأسير جمال الطويل (59 عاما)، من رام الله، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ19 على التوالي، احتجاجا على استمرار اعتقال ابنته بشرى إدارياً داخل سجون الاحتلال.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير الطويل والمحتجز في سجون معتقل "هشارون"، تعرض للاعتقال الإداري عدة مرات، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله أكثر من (16) عاما، وأن معظمها اعتقالات إدارية، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً مطلع الشهر الجاري، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وأعلن مباشرة إضرابه المفتوح عن الطعام.


وأضافت أن الأسير الطويل يعاني حالياً من هزال وأوجاع متفرقة في أنحاء جسمه وخسر الكثير من وزنه، ولا يتناول سوى الماء ويرفض تناول المدعمات، ورغم حالته الصحية إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية.


يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر أيار/ مايو الماضي، (200) أمر اعتقال إداري، وهي النسبة الأعلى مقارنة مع الأشهر الماضية، وغالبية هذه الأوامر بحق معتقلين جدد.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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