20 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات الاحتلالية.



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن نحو 20 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة، حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للفلسطينيين.



يشار إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة، 44 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، بيننهم مقدسيون ومن داخل أراضي العام 48 والضفة الغربية، كما أصيب نحو 38 فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام 792 مستوطنا لباحاته.

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