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الإثنين، 17-04-2023 11:19 م

280 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - أحيا مساء اليوم الاثنين 280 ألف مصل ليلة القدر (ليلة الـ 27 من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان لها اليوم، إن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

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