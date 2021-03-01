53 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحمت مجموعات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 53 مستوطنا اقتحموا الباحات من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تتكرر يوميا.

المصدر : وفا

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