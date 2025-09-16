إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن نحو إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وغربي القدس.



وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها، كما دوت في مستوطنات جنوب الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم اعتراض الصاروخ خارج حدود إسرائيل. ومع ذلك، نظرا لارتفاع الصاروخ، من المحتمل أن تسقط شظايا من الاعتراض وتصل إلى الأراضي الإسرائيلية".