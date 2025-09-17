17 شهيدا بينهم 7 في مدينة غزة في قصف الاحتلال المتواصل على القطاع

09:09 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 17 فلسطينياً، بينهم 7 في مدينة غزة، وأُصيب آخرون منذ فجر الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف الاحتلال على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، جنوبي القطاع.



كما استشهد فلسطيني وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى، جنوبي مدينة غزة.