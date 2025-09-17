17 شهيدا بينهم 7 في مدينة غزة في قصف الاحتلال المتواصل على القطاع

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف الاحتلال على خيمة نازحين في مواصي خان يونس، جنوبي القطاع.
كما استشهد فلسطيني وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى، جنوبي مدينة غزة.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال: قصفنا 140 موقعا بغزة خلال 24 ساعة
-
قطر تدين العملية البرية للاحتلال بغزة
-
إطلاق نار وقصف مدفعي بدير البلح
-
الاحتلال يفجر روبوتات مفخخة شمال غربي غزة
-
3 شهداء من أسرة واحدة في قصف على خيمة نازحين في مواصي خان يونس
-
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من مليون غزي يرفضون النزوح القسري
-
كندا: الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة "مروع"
-
رويترز: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن