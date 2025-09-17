قطر تدين العملية البرية للاحتلال بغزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي -أمس الثلاثاء- بدء عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة بمشاركة فرقتين عسكريتين حتى اللحظة.
وقال الجيش في بيان: "بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة"، وأضاف أن "هدف العملية هو تدمير البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهزيمتها"، وفق زعمه.
