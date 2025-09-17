قطر تدين العملية البرية للاحتلال بغزة

09:33 ص

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات العملية البرية الواسعة التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، معتبرةً أنها تشكل تصعيداً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني. اضافة اعلان





وأعلن الجيش الإسرائيلي -أمس الثلاثاء- بدء عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة بمشاركة فرقتين عسكريتين حتى اللحظة.



وقال الجيش في بيان: "بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة"، وأضاف أن "هدف العملية هو تدمير البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهزيمتها"، وفق زعمه.