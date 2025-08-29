الأونروا: مليون شخص مهددون بالنزوح القسري من غزة مع تكثيف العدوان

وأضافت الوكالة في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن أي تصعيد إضافي من شأنه أن يفاقم المعاناة ويدفع المزيد من المواطنين الفلسطينيين نحو الكارثة، في ظل المجاعة الموجودة.
وأشارت إلى أن قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وأوامر الإخلاء يجبران عائلات بأكملها على ترك منازلها مرة أخرى وسط الخوف والدمار.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، قد دعوا يوم أمس الأربعاء، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل، قوة الاحتلال، فوراً ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.
كما دعوا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارها بالسيطرة على مدينة غزة. "هذا القرار، الذي نرفضه، سيؤدي حتماً إلى تفاقم الوضع الإنساني، وسيعرّض حياة جميع المدنيين للخطر".
وفا
