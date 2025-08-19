الثلاثاء 2025-08-19 12:09 م
 

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي 74

أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الإماراتية التي أنزلت جواً لغزة
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تنفيذ الإنزال الجوي الـ74 للمساعدات ضمن عملية “طيور الخير”التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع الأردن، وبمشاركة كل من ألمانيا،إيطاليا،بلجيكا،فرنسا، هولندا،سنغافورة وإندونيسيا.

حيث بلغ إجمالي ما أنزلته الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 4004 أطنان من المساعدات المتنوعة، بما يتضمن الغذاء والمستلزمات الضرورية، و جرى تجهيز هذه الشحنة بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.


وتأتي هذه المساعدات في إطار  التزام الإمارات الراسخ والثابت في مد يد العون والإغاثة للشعب
الفلسطيني، واستمراراً في الدور الريادي للدولة في ميدان العمل الإغاثي الدولي.

 
 
