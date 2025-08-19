الإمارات تنفذ الإنزال الجوي 74

الوكيل الإخباري- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تنفيذ الإنزال الجوي الـ74 للمساعدات ضمن عملية “طيور الخير”التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع الأردن، وبمشاركة كل من ألمانيا،إيطاليا،بلجيكا،فرنسا، هولندا،سنغافورة وإندونيسيا.

حيث بلغ إجمالي ما أنزلته الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 4004 أطنان من المساعدات المتنوعة، بما يتضمن الغذاء والمستلزمات الضرورية، و جرى تجهيز هذه الشحنة بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.