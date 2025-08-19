الإمارات تنفذ الإنزال الجوي 74

حيث بلغ إجمالي ما أنزلته الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 4004 أطنان من المساعدات المتنوعة، بما يتضمن الغذاء والمستلزمات الضرورية، و جرى تجهيز هذه الشحنة بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار التزام الإمارات الراسخ والثابت في مد يد العون والإغاثة للشعب
الفلسطيني، واستمراراً في الدور الريادي للدولة في ميدان العمل الإغاثي الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
كاتس يتسلم اليوم خطة أركان الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
شهيدان من منتظري المساعدات شمالي رفح
-
غزة.. العالم ينتظر رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار الأخير
-
4 شهداء باستهداف خيمة نازحين في دير البلح
-
الاحتلال يعتقل 3 سيدات وشابا شرقي طولكرم
-
قصف مدفعي يستهدف جباليا البلد
-
المغرب يرسل مساعدات لغزة