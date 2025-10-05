الإثنين 2025-10-06 01:05 ص
 

بعد سنوات من فصله.. "فتح" تقرر عودة ناصر القدوة لعضويتها

ا
أرشيفية
 
الأحد، 05-10-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في اجتماع لها، مساء اليوم الأحد، عودة ناصر القدوة لعضويتها بعد سنوات من فصله.

وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعا لها مساء يوم الأحد، في مقر التعبئة والتنظيم التابع للحركة، حيث بحثت التطورات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اضافة اعلان


كما ناقشت اللجنة المركزية، الأوضاع الداخلية والتنظيمية للحركة، واتخذت عددا من القرارات الخاصة بهذا الشأن، حيث تم الموافقة على عودة ناصر القدوة إلى حركة "فتح" واللجنة المركزية للحركة، وكذلك الموافقة على عودة أخوين آخرين وفقا لقرارات اللجنة المركزية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

فلسطين أكثر من 130 غارة للاحتلال على غزة في يومين

فرنسا.. الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة لوكرونو

عربي ودولي فرنسا.. الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة لوكرونو

ل

طب وصحة نظام غذائي بسيط قد ينقذ حوالي 15 مليون شخص حول العالم!

انقطاع التيار الكهربائي في خاركوف إثر 14 انفجارا خلال 15 دقيقة

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي في خاركوف إثر 14 انفجارا خلال 15 دقيقة

ب

طب وصحة الصين.. رصد أكثر من 3000 حالة جديدة من حمى التشيكونغونيا

أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

جامعات تنظم برامج علمية وثقافية متنوعة

أخبار محلية جامعات تنظم برامج علمية وثقافية متنوعة

ل

فلسطين حماس: وفد الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر لبدء المفاوضات



 
 





الأكثر مشاهدة