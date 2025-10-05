بعد سنوات من فصله.. "فتح" تقرر عودة ناصر القدوة لعضويتها

وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعا لها مساء يوم الأحد، في مقر التعبئة والتنظيم التابع للحركة، حيث بحثت التطورات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما ناقشت اللجنة المركزية، الأوضاع الداخلية والتنظيمية للحركة، واتخذت عددا من القرارات الخاصة بهذا الشأن، حيث تم الموافقة على عودة ناصر القدوة إلى حركة "فتح" واللجنة المركزية للحركة، وكذلك الموافقة على عودة أخوين آخرين وفقا لقرارات اللجنة المركزية.
