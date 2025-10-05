بعد سنوات من فصله.. "فتح" تقرر عودة ناصر القدوة لعضويتها

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في اجتماع لها، مساء اليوم الأحد، عودة ناصر القدوة لعضويتها بعد سنوات من فصله.



وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعا لها مساء يوم الأحد، في مقر التعبئة والتنظيم التابع للحركة، حيث بحثت التطورات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

