الأحد 2025-10-05 11:06 م
 

حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية
حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية
 
الأحد، 05-10-2025 10:14 م
الوكيل الإخباري- نفى القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، الادعاءات المفبركة التي نشرتها وسائل إعلام عربية حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وموقف الحركة من تسليم السلاح.اضافة اعلان


وأكد مرداوي اليوم الأحد، أن ما نُشر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام.

ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول التصريحات، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمصادر المجهولة، مهيبا بالجميع استقاء المعلومات والتصريحات من منصات الحركة الرسمية الموثوقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

أخبار محلية بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

ل

عربي ودولي وزير الحرب الأمريكي يكشف سبب ارتفاع طلبات البيتزا في البنتاغون

دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

أخبار محلية دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 24 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورد والقرم وفورونيج

ل

أسواق ومال بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار

حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

فلسطين حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

انهيار اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

عربي ودولي انهيار اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه

أخبار محلية توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه



 
 





الأكثر مشاهدة