حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

10:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748710 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفى القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، الادعاءات المفبركة التي نشرتها وسائل إعلام عربية حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وموقف الحركة من تسليم السلاح. اضافة اعلان





وأكد مرداوي اليوم الأحد، أن ما نُشر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام.



ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول التصريحات، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمصادر المجهولة، مهيبا بالجميع استقاء المعلومات والتصريحات من منصات الحركة الرسمية الموثوقة.

