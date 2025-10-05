حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

وأكد مرداوي اليوم الأحد، أن ما نُشر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول التصريحات، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمصادر المجهولة، مهيبا بالجميع استقاء المعلومات والتصريحات من منصات الحركة الرسمية الموثوقة.
