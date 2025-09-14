الاحتلال يصدر قرارا بتجريف 200 دونم من أراضي مدينة طولكرم

11:37 ص

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرارا عسكريا يقضي بتجريف قرابة 200 دونم من أراضي الفلسطينيين في مدينة طولكرم.





ويقضي هذا القرار بتجريف وإزالة الأشجار قرابة 200 دونم من أراضي الفلسطينيين الممتدة من منطقة برك تجميع مياه الصرف الصحي غربي مدينة طولكرم، مرورا ببوابة "104 نتساني عوز"، وصولا إلى منطقة بير السكة المحاذية لضاحية شويكة شمالي المدينة.



وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى "حماية" مستوطنة "بيت حيفر" المقامة شمالي طولكرم، في خطوة تندرج ضمن سياسة توسعية تتخذ غطاء أمنيا.



وجاء في القرار أن التنفيذ يبدأ خلال 24 ساعة من إعلانه، على أن يمنح أصحاب الأراضي مهلة قصيرة للاعتراض خلال هذه المدة.



ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى توسيع نطاق السيطرة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الزراعية، ما يهدد مصدر رزق عشرات المزارعين في طولكرم وضواحيها.



وأفاد المدير العام للنشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، في بيان، أنه منذ بداية عام 2025، أصدرت سلطات الاحتلال 22 أمرا عسكريا لإزالة الأشجار، تحت ذريعة اتخاذ تدابير أمنية.