"صحة غزة": شهيدان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، وفاتين جديدتين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 422 حالة، من بينهم 145 طفلًا.



وأضافت الوزارة أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة وفق مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، تم تسجيل 144 حالة وفاة، من بينها 30 طفلًا.