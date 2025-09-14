"صحة غزة": شهيدان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 422 حالة، من بينهم 145 طفلًا.
وأضافت الوزارة أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة وفق مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، تم تسجيل 144 حالة وفاة، من بينها 30 طفلًا.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يصدر قرارا بتجريف 200 دونم من أراضي مدينة طولكرم
-
جيش الاحتلال يدمر برج الكوثر بمدينة غزة
-
الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية
-
الأونروا تحذر من تدمير مدينة غزة بالكامل
-
قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت ريما بعد الاعتداء عليه
-
هل تمنيتَ لو لم ترتكب حماس أحداث السابع من أكتوبر؟.. وائل الدحدوح يجيب
-
الاحتلال يستهدف سيارة قرب مشفى الشفاء بغزة