ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 64871 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

02:00 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابات، منذ 7 تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إنّ 68 شهيدًا و346 إصابة وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



فيما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 10 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,494 شهيدًا وأكثر من 18,135 إصابة.