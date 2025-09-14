الأحد 2025-09-14 03:28 م
 

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 64871 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

تشييع جثمان شهداء في غزة
تشييع جثمان شهداء في غزة
 
الأحد، 14-09-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابات، منذ 7 تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنّ 68 شهيدًا و346 إصابة وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

فيما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 10 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,494 شهيدًا وأكثر من 18,135 إصابة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اا

المرأة والجمال فوائد الجاجري.. الحل الأمثل للقضاء على الشيب والحصول على بشرة أفضل

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور الأحد، قسم ترخيص غرب عمّان

أخبار محلية ولي العهد يتفقد قسم ترخيص غرب عمّان

ظاهرة خطيرة في شوارع عمان ... السير وسط الطريق بأحذية التزلج

خاص بالوكيل السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو

لاا

المرأة والجمال القطرات التجميلية: تركيبة مركّزة لتعزيز العناية بالبشرة

25

فيديو منوع تشغيل مروحة بدون الحاجة للكهرباء .. بواسطة الفيزياء فقط

ؤلا

أخبار الشركات كابيتال بنك يعزز استثماراته في الكفاءات الشابة ويطلق "أكاديمية كابيتال" لتأهيل الخريجين وتمكين الكوادر المصرفية

خهخه

فيديو منوع متداول: هذا هو الكافيار الأسود النادر الأغلى في العالم

fgy8

أخبار الشركات منصة زين ونوكيا تطلقان معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي



 
 





الأكثر مشاهدة