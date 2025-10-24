شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

11:17 ص

الوكيل الإخباري- استشهد صباح اليوم الجمعة، الشاب الفلسطيني محمد أحمد خميس أبو حنين (18عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الاحتلال كان قد اقتحم مخيم عسكر الجديد مساء أمس، حيث اندلعت مواجهات، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي اتجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الشاب أبو حنين بالرصاص الحي في الظهر ووصفت جروحه بالخطيرة، إلى أن أعلن عن استشهاده صباح اليوم.

