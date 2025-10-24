الجمعة 2025-10-24 01:37 م
 

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

الجمعة، 24-10-2025 11:17 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد صباح اليوم الجمعة، الشاب الفلسطيني محمد أحمد خميس أبو حنين (18عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الاحتلال كان قد اقتحم مخيم عسكر الجديد مساء أمس، حيث اندلعت مواجهات، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي اتجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الشاب أبو حنين بالرصاص الحي في الظهر ووصفت جروحه بالخطيرة، إلى أن أعلن عن استشهاده صباح اليوم.
 
 
