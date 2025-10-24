عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع القدس ومداخل البلدة القديمة وبواباتها والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وعرقلت دخولهم للبلدة، ومنعت آخرين من الوصول للمسجد.
