عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة، 24-10-2025 03:19 م
الوكيل الإخباري-  أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، وسط تشديدات وعراقيل فرضتها قوات الاحتلال في محيط المدينة والبلدة القديمة والمسجد.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع القدس ومداخل البلدة القديمة وبواباتها والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وعرقلت دخولهم للبلدة، ومنعت آخرين من الوصول للمسجد.
 
 
