الجمعة 2025-10-24 01:37 م
 

عشرات الجثامين تُدفن بغزة دون التعرف على هُويّات أصحابها
الجمعة، 24-10-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   دُفنت عشرات جثامين الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة دون التعرف على هُويّات أصحابها جراء آثار التعذيب، بعد تسليمها من قبل قوات الاحتلال.اضافة اعلان


وتصل الجثامين الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي مجهولة الهوية، وتبذل السلطات في غزة جهودا مضنية للتعرف إليها بوسائل محدودة وإمكانيات بدائية.

وتشمل الإجراءات استدعاء عائلات المفقودين لمحاولة التعرف على الجثامين من علامات ظاهرية مثل الملابس أو ملامح الجسد كالطول والبنية والإصابات.
 
 
