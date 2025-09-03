المجلس الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء حجم الكارثة الإنسانية في غزة

05:01 ص

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عن قلقه البالغ من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 23 شهرًا. اضافة اعلان





وقال كوستا في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن المجلس الأوروبي أعرب مرارًا وتكرارًا عن إدانته للوضع الإنساني في قطاع غزة، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء أنشطة الاحتلال التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف بهذا الخصوص: "نعتقد أن تطبيق حل الدولتين يمكن أن يضمن السلام والاستقرار الدائمين للمنطقة بأسرها".



وأكد كوستا، أن المجلس سيواصل العمل لإيجاد سبيل لزيادة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيرًا إلى ضرورة الإفراج عن الرهائن.



وذكر أن المجلس الأوروبي سيضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.