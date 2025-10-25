استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غزة بقصف اسرائيلي

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال استهدف مركبة بمحيط مدرسة الشهداء في مخيم النصيرات ما اسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.
