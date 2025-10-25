استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غزة بقصف اسرائيلي

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم السبت، بقصف الاحتلال مركبة مدنية بمحيط مدرسة الشهداء في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

