السبت 2025-10-25 10:40 م
 

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غزة بقصف اسرائيلي

غزة
غزة
 
السبت، 25-10-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم السبت، بقصف الاحتلال مركبة مدنية بمحيط مدرسة الشهداء في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال استهدف مركبة بمحيط مدرسة الشهداء في مخيم النصيرات ما اسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غزة بقصف اسرائيلي

ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

أخبار محلية ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع

مشهد عام للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة



 
 





الأكثر مشاهدة