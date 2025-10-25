الأحد 2025-10-26 01:27 ص
 

جيش الاحتلال يقول إنه نفذ ضربة محددة الهدف في وسط غزة

باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة
غزة
 
السبت، 25-10-2025 10:47 م

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إنه نفذ ضربة "محددة الهدف" في وسط غزة ضد شخص كان يخطط لمهاجمة قوات الاحتلال.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، لينهي حربا استمرت نحو عامين.

 
 
