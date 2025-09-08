الثلاثاء 2025-09-09 12:38 ص
 

حماس: دعوة نتنياهو لإخلاء غزة جريمة تهجير قسري علنية

حماس: دعوة نتنياهو لإخلاء غزة جريمة تهجير قسري علنية
حماس: دعوة نتنياهو لإخلاء غزة جريمة تهجير قسري علنية
 
الإثنين، 08-09-2025 11:17 م
الوكيل الإخباري-  قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مطالبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لأهالي مدينة غزة بمغادرتها تمثل "ممارسة علنية لجريمة التهجير القسري" بحق المدنيين الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأضافت الحركة، أن "صمت وعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمام هذه الجرائم يكشف ازدواجية المعايير الدولية، ويؤكد حجم التواطؤ الذي تمارسه الولايات المتحدة في دعم الاحتلال".

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه، ولن يستجيب لمحاولات فرض الوقائع على الأرض عبر سياسات الإبادة والتهجير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له قطاع غزة من جرائم وانتهاكات مستمرة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية

ل

عربي ودولي السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم

إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

عربي ودولي إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

طب وصحة هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض

عربي ودولي عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض

ل

أخبار محلية أنشطة لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة في المحافظات

سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية

عربي ودولي سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية



 
 





الأكثر مشاهدة