حماس: دعوة نتنياهو لإخلاء غزة جريمة تهجير قسري علنية

وأضافت الحركة، أن "صمت وعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمام هذه الجرائم يكشف ازدواجية المعايير الدولية، ويؤكد حجم التواطؤ الذي تمارسه الولايات المتحدة في دعم الاحتلال".
وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه، ولن يستجيب لمحاولات فرض الوقائع على الأرض عبر سياسات الإبادة والتهجير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له قطاع غزة من جرائم وانتهاكات مستمرة.
