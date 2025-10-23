روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق السلام في غزة

وأضاف روبيو أن دولاً من خارج الشرق الأوسط أبدت استعدادها للمساهمة في قوة دولية تُعنى بالوضع في القطاع.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، ليُحال المقترحان بعد ذلك إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاتهما التشريعية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضواً مقابل 24 صوتاً معارضاً، على مقترح قدمه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، الداعي إلى فرض القانون الإسرائيلي والمدني على الضفة الغربية بالكامل.
