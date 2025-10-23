الاحتلال ينفذ اقتحامات ليلية في الخليل ونابلس وطوباس

-
أخبار متعلقة
-
46 سيناتورا ديمقراطيا يطالبون ترامب بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية
-
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق السلام في غزة
-
غوتيريش يأمل بأن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية "المهم" بشأن غزة
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق "بالقراءة التمهيدية" على مقترح ضم الضفة الغربية
-
نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9 آلاف معتقل لا يزالون داخل سجون الاحتلال
-
نائب الرئيس الأميركي: مهمة صعبة تنتظرنا لنزع سلاح حماس
-
إصابة طفلة إثر ملاحقة مستوطنين لها جنوب الخليل
-
قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية