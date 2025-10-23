الاحتلال ينفذ اقتحامات ليلية في الخليل ونابلس وطوباس

06:33 ص

الوكيل الإخباري- نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ليلية في مدن وبلدات الضفة شملت حيي أبو كتيلة والجامعة بمدينة الخليل والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس وطوباس، حسب مصادر إعلامية فلسطينية. اضافة اعلان

