سنغافورة تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية الجمعة إن البلاد ستفرض عقوبات مالية على أربعة إسرائيليين وتمنعهم من دخول أراضيها بتهمة ارتكاب "أعمال سافرة من العنف المتطرف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .

