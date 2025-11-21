معالي جمال الخريشا في ذمة الله

11:55 ص

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي النائب الأسبق معالي جمال حديثه الخريشا الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة. اضافة اعلان





واستذكر القاضي مناقب الفقيد خلال مشاركته في مجلسي النواب الحادي عشر والثاني عشر حيث كان مثالا في العطاء والإخلاص لوطنه ومليكه .