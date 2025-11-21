الجمعة 2025-11-21 03:48 م
 

المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي

الجمعة، 21-11-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري-   وقّع المركز الوطني للبحوث الزراعية، أمس الخميس، من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، 6 اتفاقيات ريادية مع شركات ناشئة ومبادرات مبتكرة، في خطوة تعكس توجه المركز نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتمكين الرياديين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي.

وأكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم الرواشدة، أن المركز "يمضي بثبات نحو تعزيز منظومة الابتكار الزراعي، وتحويل قصص النجاح الريادية إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية في دعم الريادة والإبداع، وتعزيز الاستثمار في العقول الأردنية القادرة على خلق حلول مبتكرة للتحديات الزراعية.

 
 
