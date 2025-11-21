المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي

الوكيل الإخباري- وقّع المركز الوطني للبحوث الزراعية، أمس الخميس، من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، 6 اتفاقيات ريادية مع شركات ناشئة ومبادرات مبتكرة، في خطوة تعكس توجه المركز نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتمكين الرياديين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي.

