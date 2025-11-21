الجمعة 2025-11-21 04:01 م
 

الاتحاد الأوروبي يخصص 88 مليون يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لقرار مجلس الأمن حول غزة
الاتحاد الأوروبي
 
الجمعة، 21-11-2025 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس، عن تعهده بتخصيص نحو 88 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل، بحضور وفود عربية وأوروبية ودولية وغياب إسرائيل.

اضافة اعلان


وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط ،دوبرافكا سويكا، عقب مؤتمر للمانحين في بروكسل، أن الاتحاد "وقع أكثر من 82 مليون يورو" تضاف إلى ستة ملايين يورو سبق إقرارها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة