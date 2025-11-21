الاتحاد الأوروبي يخصص 88 مليون يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس، عن تعهده بتخصيص نحو 88 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل، بحضور وفود عربية وأوروبية ودولية وغياب إسرائيل.

