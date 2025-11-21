رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

وقال الفايز، إنه بوفاة المرحوم يكون الوطن قد فقد قامة وطنية كبيرة بعد حياة حافلة بالعطاء، نذرها لخدمة مليكه ووطنه وأهله، قامة وطنية مناقبها الحميدة لا تحصى ولا تعد.
وبيّن أن المرحوم وفي مختلف مواقع العمل العام، سواء كان ذلك في الحكومة أو في مجلسي النواب والأعيان أو في ميادين الشرف والبطولة في القوات المسلحة الأردنية، فإنه لم يبخل بأي جهد ممكن من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي
-
بلدية المعراض تطرح عطاء خلطة إسفلتية لإعادة وتأهيل طرق