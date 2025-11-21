رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين السابق جمال حديثه الخريشا، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

اضافة اعلان



وقال الفايز، إنه بوفاة المرحوم يكون الوطن قد فقد قامة وطنية كبيرة بعد حياة حافلة بالعطاء، نذرها لخدمة مليكه ووطنه وأهله، قامة وطنية مناقبها الحميدة لا تحصى ولا تعد.