الجمعة 2025-11-21 03:50 م
 

رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

الجمعة، 21-11-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين السابق جمال حديثه الخريشا، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

وقال الفايز، إنه بوفاة المرحوم يكون الوطن قد فقد قامة وطنية كبيرة بعد حياة حافلة بالعطاء، نذرها لخدمة مليكه ووطنه وأهله، قامة وطنية مناقبها الحميدة لا تحصى ولا تعد.


وبيّن أن المرحوم وفي مختلف مواقع العمل العام، سواء كان ذلك في الحكومة أو في مجلسي النواب والأعيان أو في ميادين الشرف والبطولة في القوات المسلحة الأردنية، فإنه لم يبخل بأي جهد ممكن من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.

 
 
