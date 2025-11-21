تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

الوكيل الإخباري- تحذّر المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رفاق السلاح من الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على موقع "فيسبوك"، والتي تزعم تقديم قروض فورية أو تسهيلات مالية باسم المؤسسة، في محاولة لاستغلال المتقاعدين بطرق غير قانونية.

وتؤكد المؤسسة أن دورها يقتصر على بيع المواد والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتقسيط الشهري الميسر، ووفق نِسَب أرباح معتدلة مقارنة بالسوق المحلي، مع التأكيد أن اختلاف الأسعار يرتبط بطبيعة جودة المنتج ومواصفاته، وذلك بالتعاون مع شركات وطنية مرخصة ومعتمدة.