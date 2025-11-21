تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
الجمعة، 21-11-2025
01:57 م
الوكيل الإخباري-
تحذّر المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رفاق السلاح من الإعلانات المضللة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على موقع "فيسبوك"، والتي تزعم تقديم قروض فورية أو تسهيلات مالية باسم المؤسسة، في محاولة لاستغلال المتقاعدين بطرق غير قانونية.
وتؤكد المؤسسة أن دورها يقتصر على بيع المواد والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتقسيط الشهري الميسر، ووفق نِسَب أرباح معتدلة مقارنة بالسوق المحلي، مع التأكيد أن اختلاف الأسعار يرتبط بطبيعة جودة المنتج ومواصفاته، وذلك بالتعاون مع شركات وطنية مرخصة ومعتمدة.
كما تشدد المؤسسة على أنها لا تقدم أي قروض مالية مباشرة على الإطلاق، ولا تربطها أي علاقة أو تعاون مع أي جهة أو شركة تروّج لمثل تلك الإعلانات الاحتيالية.
وفي ظل تكرار محاولات الاحتيال التي لا تمت للمؤسسة بصلة، والتي تستغل اسمها بشكل غير قانوني للإيقاع بالمتقاعدين، تدعو المؤسسة جميع رفاق السلاح إلى ضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو مجهولة، والامتناع التام عن تقديم أي معلومات أو بيانات شخصية أو مالية لصفحات أو جهات غير معتمدة.
وتذكّر المؤسسة أن خدماتها الرسمية تُقدّم حصراً من خلال مكاتبها البالغ عددها (18) مكتباً والمنتشرة في كافة محافظات المملكة، وأن جميع معاملاتها تتم وفق إجراءات قانونية وتنظيمية واضحة وشفافة تحفظ حقوق المتقاعدين .
وإذ تجدد المؤسسة حرصها الدائم على حماية رفاق السلاح من أي محاولات تضليل أو استغلال، فإنها تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ينتحل اسمها أو يروّج لمعلومات مضللة تمس المتقاعدين أو تستغل حاجاتهم.