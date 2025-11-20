انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 80 قرشا للغرام، في التسعيرة الثالثة الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 82.3 دينارا.



وتاليا التفاصيل:

