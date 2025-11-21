أسهم الأسواق الناشئة في آسيا تتجه لأسوأ أسبوع منذ نيسان

الوكيل الإخباري- تراجعت أسهم الأسواق الناشئة في آسيا، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها منذ نيسان، مع تزايد المخاوف من تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وما تسبّبه من ضغوط على الأسواق ذات الثقل التكنولوجي في المنطقة.

