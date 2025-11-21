الجمعة 2025-11-21 03:54 م
 

أسهم الأسواق الناشئة في آسيا تتجه لأسوأ أسبوع منذ نيسان

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية
تعبيرية
 
الجمعة، 21-11-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسهم الأسواق الناشئة في آسيا، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها منذ نيسان، مع تزايد المخاوف من تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وما تسبّبه من ضغوط على الأسواق ذات الثقل التكنولوجي في المنطقة.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 2 بالمئة اليوم الجمعة، ليصبح في طريقه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ نيسان، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

 
 
