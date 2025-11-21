أسهم الأسواق الناشئة في آسيا تتجه لأسوأ أسبوع منذ نيسان

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 2 بالمئة اليوم الجمعة، ليصبح في طريقه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ نيسان، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
