أكثر من 300 شهيد و700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، إن أكثر من 300 شهيد ارتقوا في القطاع وأكثر من 700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

اضافة اعلان



وأضاف البرش، أن 70% من المستلزمات الطبية غير متوفرة والاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع دخول المساعدات الطبية.