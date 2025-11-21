الجمعة 2025-11-21 04:01 م
 

أكثر من 300 شهيد و700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

25 شهيدا و 77 جريحا حصيلة التصعيد الإسرائيلي على غزة
غزة
 
الجمعة، 21-11-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، إن أكثر من 300 شهيد ارتقوا في القطاع وأكثر من 700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

اضافة اعلان


وأضاف البرش، أن 70% من المستلزمات الطبية غير متوفرة والاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع دخول المساعدات الطبية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة