شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شرق حي الزيتون بغزة

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مركبة تقل نازحين في حي الزيتون بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية النازحين في مركبة مدنية، أثناء ذهابهم ومحاولتهم الوصول لتفقد منازلهم شرق حي الزيتون، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.



وقالت "وفا" إن الطواقم الطبية والدفاع المدني، تجدي صعوبة في الوصول على الشهداء ونقل المصابين، بسبب استهداف الاحتلال للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المنطقة.