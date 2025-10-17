شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شرق حي الزيتون بغزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية النازحين في مركبة مدنية، أثناء ذهابهم ومحاولتهم الوصول لتفقد منازلهم شرق حي الزيتون، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.
وقالت "وفا" إن الطواقم الطبية والدفاع المدني، تجدي صعوبة في الوصول على الشهداء ونقل المصابين، بسبب استهداف الاحتلال للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المنطقة.
وفي السياق، أصيب 3 فلسطينيين بجروح مختلفة، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
