"صحة غزة" تتسلم جثامين 45 شهيدا أفرج عنها الاحتلال

05:03 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنها تسلمت من منظمة الصليب الأحمر جثامين 45 شهيدا، أفرجت عنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270.





وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن 78 جثمان شهيد جرى التعرف عليها حتى الآن، مؤكدا أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع جثامين الشهداء وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.




