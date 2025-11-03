"صحة غزة" تتسلم جثامين 45 شهيدا أفرج عنها الاحتلال

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن 78 جثمان شهيد جرى التعرف عليها حتى الآن، مؤكدا أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع جثامين الشهداء وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.
