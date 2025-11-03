الاتحاد الدولي للصحفيين: مقتل 99 إعلاميًا منذ بداية 2025

الإثنين 2025-11-03 08:39 م
 

الإثنين، 03-11-2025 07:02 م
الوكيل الإخباري- أظهرت أحدث إحصاءات الاتحاد الدولي للصحفيين أن ما لا يقل عن 99 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام قتلوا منذ بداية عام 2025 أثناء أداء مهامهم، وكانت الغالبية في مناطق النزاع، إذ استشهد 50 في غزة بفلسطين، وقتل 8 في أوكرانيا، و 6 في السودان.اضافة اعلان


من جانبها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن حالة واحدة فقط من كل عشرة حالات قتل لصحفيين تُخضع للتحقيق، ما يعكس استمرار الإفلات من العقاب وتزايد المخاطر التي تواجه حرية الصحافة حول العالم.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، دومينيك براداليي، اليوم الإثنين، إن السماح لقتلة الصحفيين بالإفلات من العقاب يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أصحاب النفوذ قادرون على إسكات الأصوات والهروب من المساءلة.

وطلب الاتحاد الدولي للصحفيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة واستقلال الصحفيين.
 
 
