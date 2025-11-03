الإعلامي هيثم الوكيل يطل على شاشة التلفزيون الأردني ببرنامج "962"

الوكيل الإخباري- أعلن التلفزيون الأردني عن انضمام الإعلامي هيثم الوكيل إلى كوكبة من المذيعين ضمن الدورة البرامجية الجديدة، لتقديم البرنامج الاجتماعي الترفيهي الجديد "962".



وسيعرض البرنامج الجديد عبر شاشة التلفزيون الأردني من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة مساءً وحتى الثامنة مساءً، ويقدمه عدد من الإعلاميين والمقدمين إلى جانب هيثم الوكيل الذي يعد من أبرز الوجوه الإعلامية الشابة في الأردن والتي برزت في السنوات الأخيرة بأسلوبه القريب من الناس وحضوره المميز أمام الكاميرا ويحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.



والمذيعين الذين سيقدمون فقرات البرنامج (كمال نزال، إيمان العمر، حلا الشاويش، محمد الجابري، سوار حمدان، لمى كريشان).



ويقدم برنامج "962" محتوى عصريا متجددا يعكس نبض المجتمع الأردني، من خلال مجموعة من الفقرات التفاعلية والميدانية التي تواكب اهتمامات الجمهور المحلي وتتناول قضاياهم اليومية بأسلوب قريب من الناس، ويجمع البرنامج بين البث المباشر والمسجل في صيغة تجمع الترفيه والمعرفة والتواصل الاجتماعي.



كما يتضمن البرنامج فقرات منوعة مثل "سواليف" التي تستعرض قصصا من واقع سائقي التاكسي وتطبيقات النقل، و"سكوير" التي تنقل نبض الجامعات الأردنية، و"بلوغر" التي ترافق مؤثري السوشال ميديا في جولات ميدانية، إلى جانب فقرات ترفيهية مثل "سؤال عالماشي" و"نكت" من المواطنين، ويسلط البرنامج أيضا الضوء على مواضيع تهم الشارع الأردني في فقرة "شو القصة؟"، ويستضيف فنانين ومشاهير في فقرات "الفنون جنون" و"أشهر من نار عالعلم".

