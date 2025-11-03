الكنيست يقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

12:58 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.





وأضافت المصادر أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.