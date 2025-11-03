الإثنين 2025-11-03 03:01 م
 

الكنيست يقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
 
الإثنين، 03-11-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.
 
 
