الكنيست يقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

وأضافت المصادر أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
-
غارات إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة
-
سلطات الاحتلال تصدر قرارا باقتلاع أشجار من أراض غربي رام الله
-
معاريف: التحقق من جثث 3 أسرى سلمتهم حماس
-
طائرات الاحتلال تستهدف شرقي مدينة غزة
-
جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة جثة الأسير عمير ناوترا
-
استشهاد شاب برصاص مستوطن في مدينة الخليل