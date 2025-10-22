الأربعاء 2025-10-22 11:34 م
 

غوتيريش يأمل بأن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية "المهم" بشأن غزة

الأربعاء، 22-10-2025 10:09 م
الوكيل الإخباري-  دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال غوتيريش ردا على سؤال بشأن القرار: "هذا قرار مهم للغاية، وآمل بأن تلتزم به إسرائيل".
 
 
