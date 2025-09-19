الجمعة 2025-09-19 02:49 م
 

قوات الاحتلال تحذر من أنها ستستخدم "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة

تصاعد الدخان من قطاع غزة بعد انفجار. 19 أيلول 2025
الوكيل الإخباري-  حذّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من أنها ستستخدم "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة، وأعلنت إغلاق شارع صلاح الدين أمام الفلسطينيين، الذين أنذرتهم بضرورة إخلاء المدينة والتوجه جنوباً عبر شارع الرشيد الساحلي.اضافة اعلان


وقالت قوات الاحتلال في بيان صحفي، "إلى سكان مدينة غزة، من هذه اللحظة طريق صلاح الدين مغلق للانتقال جنوباً. سيواصل جيش الاحتلال العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة ضد حماس. من هذه اللحظة، يتسنى الانتقال جنوبا عبر شارع الرشيد فقط حفاظاً على سلامتكم".
 
 
